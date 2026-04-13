إشعار للبحارة: أمريكا تفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

لندن 13 أبريل نيسان (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية، في إشعار للبحارة اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

وأشارت المذكرة إلى أن السيطرة البحرية سيبدأ سريانها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.

وجاء في الإشعار “أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز”.

وقالت “لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية”.

وذكر الإشعار أن الحصار “يشمل الساحل الإيراني بالكامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموانئ ومحطات النفط”.

وأضاف أنه سيُسمح بمرور الشحنات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، شريطة خضوعها للتفتيش.

وهددت طهران بالرد عبر استهداف موانئ جيرانها في الخليج، بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مما يُهدد وقف إطلاق النار.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)