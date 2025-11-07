The Swiss voice in the world since 1935
إصابات بأعراض مرضية إثر فتح طرد “مشبوه” في قاعدة عسكرية قرب واشنطن

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أصيب عدة أشخاص بأعراض مرضية وفتح تحقيق إثر تلقي طرد “مشبوه” في قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

وأكدت القاعدة الواقعة في ولاية ماريلاند وتُستخدم للرحلات الرئاسية، إخلاء مبنى إثر فتح الطرد “المشبوه”.

وأوضحت في بيان نقلته شبكة “سي إن إن” أنه “تم إخلاء المبنى وملحقاته من باب الاحتراز”.

وتابع “تم إرسال عناصر الاستجابة الأولية التابعين لقاعدة أندروز إلى الموقع وتثبتوا من عدم وجود تهديدات آنية، ثم سلموا الموقع إلى مكتب التحقيقات الخاصة”.

وأورد موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن متحدث عسكري أن “عدة أشخاص أصيبوا بأعراض مرضية” بعد فتح الطرد وتلقوا عناية طبية” من دون نقلهم إلى المستشفى.

ولم يرد متحدث باسم القاعدة على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تأكيد للحادث.

وذكرت “سي إن إن” استنادا إلى مصدرين لم تحدد هويتيهما أن الطرد كان يحتوي على مسحوق أبيض “لا تعرف طبيعته” و”مواد دعاية سياسية”، مشيرة إلى أن المحققين يدققون في محتواه.

والقاعدة قريبة من العاصمة الفدرالية الأميركية وغالبا ما تستخدم لرحلات كبار المسؤولين في الإدارة.

وهبطت طائرة الرئيس دونالد ترامب في القاعدة الأربعاء لدى عودته من فلوريدا حيث شارك في منتدى للأعمال.

كج/دص/كام

