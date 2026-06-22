إصابة العشرات وفقدان 18 بعد انفجار بمنشأة غاز طبيعي مسال في قطر

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من آندرو مايلز

الدوحة 21 يونيو حزيران (رويترز) – أصيب 54 شخصا وفقد 18 آخرون إثر انفجار بمجمع رأس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال في قطر، والذي وقع في أثناء إعادة العمال تشغيل العمليات التي توقفت بعد هجوم إيراني في مارس آذار.

وعزت السلطات الانفجار إلى “حادث فني” وقع في منشأة إمداد الغاز المحلية في برزان مساء أمس الأحد، وأنه لا يوجد تهديد للسلامة العامة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إن 54 شخصا أصيبوا، بينما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين ويجري البحث عنهم.

ونشرت السلطات فرق الاستجابة للطوارئ، وتمت السيطرة على الحريق.

تقع المنشأة في مدينة رأس لفان الصناعية، وهي المركز الرئيسي لشركة قطر للطاقة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 77 مليون طن سنويا عبر 14 خط إنتاج.

ولم تشر قطر للطاقة إلى ما إذا كان الانفجار قد تسبب في أي أضرار للمصنع، الذي يزود السوق المحلية بالغاز.

ويمكن للمنشأة أيضا إنتاج الإيثان والمكثفات وغاز البترول المسال والكبريت للأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وتعرضت قطر، التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية، لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية خلال الحرب الإيرانية.

وكانت من أكثر الدول تضررا من إغلاق مضيق هرمز، إذ لا تملك طرقا بديلة لتصدير غازها الطبيعي المسال. وتسبب هذا الإغلاق في احتجاز نحو 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الخليج قبل استئناف الشحنات في الآونة الأخيرة.

وفي مارس آذار، استهدف هجوم صاروخي إيراني وحدتين رئيسيتين لمعالجة الغاز، مما أدى إلى خفض طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال نحو 17 بالمئة. وقال سعيد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة لرويترز إن الإصلاحات ستستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات.

وأجبرت الحرب الشركة على إجلاء نحو 10 آلاف عامل من منصات الحفر البحرية ومحطات المعالجة البرية. ولم تبلغ الشركة عن أي إصابات خلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في مارس آذار.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة ومروة رشاد – شاركت في التغطية إميلي تشو – إعداد بدور السعودي ومحمد علي فرج ومروة سلام وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)