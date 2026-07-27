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إصابة ثلاث نساء في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به (الشرطة)

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أصيبت ثلاث نساء بجروح، اثنتان منهنّ إصابتهما بالغة، الإثنين في باريس في هجوم نفذه رجل بالسكين، على ما أفاد وزير الداخلية لوران نونييز، مشيرا إلى توقيف المشتبه به “بسرعة”.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 9,30 ت غ عند منطقة بورت دو كليشي شمال غرب باريس، بحسب شرطة العاصمة.

وأفادت شرطة باريس أن “فرق الإسعاف قامت بمعالجة ثلاث ضحايا… ونقلهنّ إلى المستشفى”، بدون كشف أي تفاصيل حول حالتهن.

وقالت “سرعان ما جرى توقيف شخص يحمل سلاحين أبيضين”.

وذكر وزير الداخلية أن “شرطيا من مركز باريس كان خارج خدمته ألقى القبض” على المشتبه به، مثنيا على “شجاعة” الشرطي.

وأكد نونييز عند الظهر في إطار الإيجاز الصحافي لمجلس الوزراء أن “أيا من النساء الثلاث ليست في حالة حرجة تهدد حياتها”.

لكنه أضاف أن “اثنتان منهنّ في حالة طوارئ قصوى، وهما بالتالي مصابتان بجروح بالغة”، إحداهما في أسفل الظهر والثانية في البطن.

وتبلغ النساء 19 و24 و36 عاما.

وقال نونيز إن المشتبه به “لم يعلن هويته سوى شفهيا” ويدلي بـ”كلام غير مترابط”، داعيا إلى “لزوم الحذر الشديد حيال الدوافع خلف هذا العمل البالغ العنف”.

مك/دص/كام

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