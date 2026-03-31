إصابة ثمانية أشخاص في دبي إثر سقوط شظايا اعتراضات على أحياء سكنية

أُصيب ثمانية أشخاص في المجموع الثلاثاء في دبي، في حادثين منفصلين، جراء سقوط شظايا على أحياء سكنية بالمدينة وفق ما أفادت السلطات، مع استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس فجر الثلاثاء “تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادث حريق في منزل مهجور بمنطقة البدع نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، وتم تسجيل 4 إصابات بسيطة لأشخاص كانوا متواجدين بالقرب من المنزل” من تحديد مصدرها.

وبعد ساعات من الحادث الأول، أعلن المكتب عبر منصة إكس عن حادث ثان “ناتج عن سقوط شظايا على عدد من المنازل السكنية في جنوبي دبي، مما تسبب في أضرار بالمنازل و4 إصابات بسيطة لأشخاص من الجنسية الآسيوية”.

