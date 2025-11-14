إصابة حوالى عشرة أشخاص بهجوم ضخم على كييف

afp_tickers

3دقائق

شهدت العاصمة الأوكرانية هجوما روسيا ضخما بصواريخ ومسيّرات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، طال العديد من مناطقها وتسبب بإصابة حوالى عشرة أشخاص، وفقا للسلطات المحلية، فيما أفاد مراسلو فرانس برس بسماع انفجارات قوية في كييف.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو “يقصف الروس مبانيَ سكنية. هناك العديد من المباني المرتفعة التي تضررت في كل أنحاء كييف، وفي كل منطقة منها”.

وأفاد المسؤول بإصابة “12 شخصا على الأقل”، بينهم امرأة حامل.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، وشاهدوا تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد ضربات المسيّرات والصواريخ.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام “قوات الدفاع الجوي تعمل في كييف” متحدثا عن “هجوم واسع النطاق على العاصمة” داعيا السكان إلى دخول الملاجئ.

وأضاف أن حرائق اندلعت في أحياء عدة بعد الضربات وتم استدعاء أجهزة الإنقاذ.

وأشار إلى أن “أجزاء من شبكات التدفئة تضررت. في منطقة ديسنيانسكي، وبسبب حالة طوارئ في خط التدفئة الرئيسي، انقطعت التدفئة موقتا عن بعض المباني”.

– “ليلة صعبة” –

من جهته، قال أوليكساندر ماركوشين، رئيس بلدية إربين الواقعة في منطقة كييف، على فيسبوك إنها “ليلة صعبة” مع “طائرات مسيّرة وصواريخ تحلق فوق المدينة”.

وتواصل روسيا التي يتفوّق جيشها على القوات الأوكرانية من حيث الإمكانات والتجهيزات العسكرية، هجومها الذي بدأته عام 2022، وتستمر في التقدم في شرق أوكرانيا لا سيما في منطقة دونيتسك حيث تركزت معظم المعارك في الآونة الأخيرة.

في غضون ذلك، تكثف موسكو قصفها للبنية التحتية المدنية والطاقة وشبكة السكك الحديد في أوكرانيا منذ أسابيع، مع انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء.

من الجانب الروسي، أفادت السلطات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بوقوع هجوم أوكراني على ميناء نوفوروسييسك النفطي على البحر الأسود.

واندلع حريق في مصفاة نفط أُخمد لاحقا وتضررت مبان سكنية بشظايا طائرات مسيّرة، ما تسبب في إصابة شخص واحد، بحسب السلطات. وأضافت القيادة العملياتية لمنطقة كراسنودار أن “حطام طائرة مسيّرة ألحق أضرارا بإحدى السفن المدنية في الميناء بعد هجوم واسع النطاق على نوفوروسييسك” ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الطاقم.

ودائما ما تتسبب هجمات المسيّرات الأوكرانية بإلحاق ضرر بقطاعَي النفط والغاز وخطوط الأنابيب المستخدمة لنقل الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

بور-لغو/الح