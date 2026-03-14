إصابة خمسة فلسطينيين في هجوم جديد لمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

أُصيب خمسة فلسطينيين بجروح السبت في الضفة الغربية المحتلة في هجوم جديد نفذه مستوطنون إسرائيليون، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم”.

وقال رئيس المجلس القروي لكيسان موسى عبيات لوكالة فرانس برس إن خمسة فلسطينيين أُصيبوا، اثنان منهم بالرصاص.

وأضاف أن “المستوطنين سرقوا أيضا نحو مئة رأس من الأغنام”، منددا بما وصفه بـ”هجمات يومية” ينفذها المستوطنون في هذا الجزء من الضفة الغربية.

وأوضح أن المهاجمين استخدموا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء إضافة إلى الحجارة، مشيرا إلى أن جنودا إسرائيليين تدخلوا في المكان لكنهم اكتفوا باعتقال عدد من الجرحى.

ولدى سؤالها عن الحادثة، قالت القوات الإسرائيلية لفرانس برس إنها تتحقق من ملابساتها.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بشكل كبير منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل الحرب في قطاع غزة.

واستمرت أعمال العنف رغم دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قُتل خمسة فلسطينيين في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ مطلع آذار/مارس.

