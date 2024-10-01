إصابة سفينة بضربة مسيّرة قبالة اليمن (وكالة بحرية بريطانية)

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أفادت وكالة أمن بحري بريطانية أن طائرة مسيّرة أصابت الثلاثاء سفينة قبالة سواحل اليمن حيث يشن المتمردون الحوثيون منذ أشهر هجمات على سفن.

وقالت وكالة “يو كاي أم تي أو” التي تديرها البحرية الملكية البريطانية إن “سفينة أصيبت بضربة طائرة مسيّرة. وتم ثقب خزان الصابورة رقم 6”.

وأضافت الوكالة أن السفينة نفسها التي كانت تبحر على بعد 64 ميلا بحريا (118 كيلومترا) شمال غرب الحديدة تعرضت لتهديد في وقت سابق الثلاثاء مشيرة الى رصد أربعة انفجارات على مقربة منها.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقد قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 33 آخرون بجروح بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي الأحد غارات جوية على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة في غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون ردا على ، وفق ما أفادت قناة المسيرة التابعة للمتمردين.

دفعت هجمات الحوثيين بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي تمر عبره عادة حوالى 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفقًا للغرفة الدولية للشحن.

وتقود واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف “حماية” الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية.

سع/نور/غ ر