إصابة سفينة تجارية بثلاث قذائف قبالة سواحل اليمن (وكالة أمن بحري)

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أفادت وكالة “يو كاي أم تي أو” البريطانية للأمن البحري الأربعاء إن ثلاثة مقذوفات أصابت سفينة تجارية على بعد 77 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاصغة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ما أدى إلى تقييد حركتها.

ونقلت الوكالة عن ربان السفينة قوله إن “السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة”، لافتة إلى أن “السفينة مقيدة الحركة ولا أنباء عن وقوع إصابات”.

وأشارت الوكالة إلى أن الربان كان أفاد في وقت سابق بأن “زورقين صغيرين اقتربا من السفينة. كان على متن الزورق الأول 3-5 أشخاص، بينما كان على متن الثاني نحو 10 أشخاص”.

وأضافت أن “الزورقين أطلقا نداءات للسفينة التجارية، ما أدى إلى تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة”.

لم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجمات التي تتزامن مع حملة يشنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، يستهدف المتمرّدون الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق قولهم، في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 % من التجارة العالمية.

بور/ع ش/غ ر