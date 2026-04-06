إصابة شخص إثر سقوط شظايا على منطقة صناعية في أبوظبي
أعلنت السلطات الإماراتية الاثنين إصابة شخص إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية هجوما على منطقة صناعية في العاصمة أبوظبي، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج.
وقال مكتب أبوظبي للإعلام على منصة اكس “تتعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح – إيكاد إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية”.
وأضاف أن ذلك “أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الغانية إلى إصابة متوسطة”.
وفي الفجيرة، تحدثت السلطات عن “حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات +دو+” بمسيرة إيرانية، من دون تسجيل |صابات.
يأتي ذلك غداة سقوط شظايا إثر استهداف ميناء خورفكان المطل على خليج عُمان في إمارة الشارقة، وفقا للسلطات.
وتشنّ طهران هجمات على جيرانها الخليجيين الذين تتهمهم بالسماح للقوات الأميركية بشن هجمات انطلاقا من أراضيهم. وتنفي دول الخليج هذه الاتهامات بشكل قاطع.
