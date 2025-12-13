The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إصابة عسكريين أمريكيين وسوريين في إطلاق نار من مصدر مجهول بوسط سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت أن عسكريين أمريكيين وسوريين أصيبوا عندما فتح مهاجم مجهول النار على دوريتهم في مدينة تدمر وسط سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن عنصرين من القوات السورية أصيبا بجروح بينما قُتل المهاجم، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال المصدر إن طائرات هليكوبتر أمريكية أجلت المصابين إلى قاعدة أمريكية في منطقة التنف السورية قرب الحدود العراقية.

وكان مسؤولان سوريان قد قالا لرويترز في وقت سابق إن رتلا من القوات العسكرية السورية وقوات أمريكية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية تعرض لإطلاق نار اليوم السبت خلال دورية للقوات في تدمر.

وقال المسؤولان إن هناك إصابات. ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حتى الآن.

ولدى الولايات المتحدة قوات متمركزة في شمال شرق سوريا في إطار جهود مستمرة منذ 10 سنوات لمساعدة قوة يقودها الأكراد هناك في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

(إعداد محمد أيسم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية