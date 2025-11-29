إصابة عشرة فلسطينيين في مواجهات مع مستوطنين في الضفة الغربية (الهلال الأحمر)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 فلسطينيين السبت في مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “تم تسجيل 10 إصابات في اعتداءات مستعمرين على منطقة خلايل اللوز، حيث نقلت إصابة الرصاص الحي في الفخذ، و3 إصابات بالرضوض نتيجة الضرب إلى المستشفى”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع الشرطة إنه تم إرسال قوات إلى “مشارف بيت لحم، بعد ورود تقارير عن وقوع مواجهة عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين”.

وأضاف أن المواجهات شملت “رشق الحجارة بين فلسطينيين وإسرائيليين في المكان، فضلا عن إطلاق نار في المنطقة تجاه الفلسطينيين”.

ولوقف المواجهات، استخدمت القوات الإسرائيلية “أساليب تفريق الحشود” وأعلنت “منطقة عسكرية مغلقة” في المنطقة، بحسب الجيش.

وتابع أن “عددا من المدنيين الإسرائيليين أصيبوا لكنهم رفضوا تلقي العلاج الطبي”.

تزايدت وتيرة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ بدء الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولم يتراجع منسوب العنف رغم الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، عدد منهم من المسلحين، في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات نفذها فلسطينيون بعضها خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

