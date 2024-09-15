إصابة عنصر في جهاز شرطة الحدود الإسرائيلي في عملية طعن في القدس (الشرطة)

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أصيب عنصر في جهاز شرطة الحدود الإسرائيلي في عملية طعن وقعت مساء الأحد عند باب العامود في البلدة القديمة في القدس، وفق ما أعلنت الشرطة.

وجاء في بيان للشرطة أن “العنصر الذي تعرّض للطعن أصيب بجروح طفيفة وتم نقله لتلقي العلاج”.

وأضافت أن “عناصر شرطة الحدود اشتبكوا مع إرهابي وحيّدوه بإطلاق النار ووضعوا حدا للهجوم سريعا”.

كثيرا ما تشهد البلدة القديمة توترات بين فلسطينيين ويهود إسرائيليين، تصاعدت بعد اندلاع الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من 11 شهرا.

في بيان منفصل، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي أن العنصر البالغ 20 عاما أصيب بجروح في القسم الأعلى من جسمه.

وقالت الشرطة إن “الإرهابي الذي حاول الفرار إلى داخل البلدة القديمة تم تحييده”.

وأشارت إلى انتشار الشرطة وعناصر من حرس الحدود في الموقع وإجرائهم تحقيقات.

تقع القدس وخصوصا البلدة القديمة في صلب النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

واحتلّت إسرائيل القدس الشرقية في حزيران/يونيو 1967، وأعلنت ضمّها لاحقا في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل القدس كاملة عاصمة لها، فيما ينظر الفلسطينيون إلى القدس الشرقية على أنها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ميب-جد/ود/ح س