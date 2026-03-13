The Swiss voice in the world since 1935
إصابة مبنى في الحيّ المالي بدبي بأضرار عقب هجوم

أصيب مبنى في الحيّ المالي بدبي بشظايا ناجمة عن هجوم تم اعتراضه الجمعة، حسبما أفاد شهود عيان وصحافي من وكالة فرانس برس، وذلك بعد أيام من مغادرة الشركات المنطقة، فيما تهدد إيران أهدافا اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد شاهدا عيان برؤية أضرار لحقت بمبنى في مركز دبي المالي العالمي بعد سماع دويّ قوي. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة أن واجهة مبنى في “وسط دبي” تضررت جراء حطام ناجم عن عملية اعتراض ناجحة.

وشاهد مراسل لفرانس برس المبنى المتضرر في مركز دبي المالي العالمي بعد سماعه دوي الانفجارات.

