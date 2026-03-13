إصابة مبنى في الحيّ المالي بدبي بأضرار عقب هجوم

أصيب مبنى في الحيّ المالي بدبي بشظايا ناجمة عن هجوم تم اعتراضه الجمعة، حسبما أفاد شهود عيان وصحافي من وكالة فرانس برس، وذلك بعد أيام من مغادرة الشركات المنطقة، فيما تهدد إيران أهدافا اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد شاهدا عيان برؤية أضرار لحقت بمبنى في مركز دبي المالي العالمي بعد سماع دويّ قوي. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة أن واجهة مبنى في “وسط دبي” تضررت جراء حطام ناجم عن عملية اعتراض ناجحة.

وشاهد مراسل لفرانس برس المبنى المتضرر في مركز دبي المالي العالمي بعد سماعه دوي الانفجارات.