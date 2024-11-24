إصابة مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة بنيران إسرائيلية (الدفاع المدني)

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أصيب مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة بجروح خطرة ليل السبت الأحد بعدما قصفت طائرة إسرائيلية مسيّرة المستشفى الذي لا يزال يعمل جزئيا، على ما أعلن الدفاع المدني في القطاع .

وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان عن نقل “35 شهيدا و94 مصابا” إلى المستشفيات “خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي” في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية “أصيب بشظايا بالظهر والفخذ الأيسر ما أدى لنزيف شديد وحالته الآن مستقرة، جراء إلقاء طائرات الاحتلال المسيّرة قنابل متفجرة سقطت في ساحة المستشفى وعلى قسمي الاستقبال والجراحة الليلة الماضية”.

وأوضح بصل أن “أضرارا كبيرة لحقت في مباني المستشفى الذي تعرض عدة مرات للقصف من سلاح الجو الإسرائيلي والدبابات”.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن “قلق بالغ إزاء وضع 80 مريضاً، من بينهم 8 في العناية المركزة، والموظفين” في المستشفى.

وقال بصل إن “المنظومة الصحية باتت منهارة وعاجزة عن تقديم أي خدمات طبية إلا بشكل محدود جدا في بعض المشافي التي لا تزال تعمل جزئيا مثل مستشفى كمال عدوان”.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد أن الجيش الإسرائيلي “قتل حتى اليوم 1000 طبيب وممرض وكادر صحي في القطاع واعتقل أكثر من 310 أخرين من الكوادر الطبية، ويمنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية إلى القطاع”.

وتعرضت المستشفيات في غزة لهجمات عدة من الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام هذه المباني كقواعد لإخفاء أنشطتها بين المدنيين، وهو ما تنفيه حماس والطواقم الطبية.

ومنذ حوالى ستة أسابيع يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في شمال القطاع، مؤكدا أنه يستهدف مقاتلي حماس الذين يعيدون تشكيل قواتهم.

وأكد بصل أن “15 مواطنا فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال استشهدوا في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي منذ فجر اليوم”.

وقال بصل “نقل مسعفون شهيدا إثر قصف جوي إسرائيلي ظهر اليوم (الأحد) في مخيم النصيرات، وشهيدان أخران في غارة جوية في رفح”.

وأضاف أنه “تم نقل 5 شهداء من بينهم الطفلتان الشقيقتان آية أبو نحل (12 سنة) وتالا أبو نحل (11 سنة), ونقل ايضا 6 إصابات في حالات تتراوح بين خطيرة و متوسطة بقصف طائرات الاحتلال فجر اليوم على منزل لعائلة منصور في مخيم البريج”.

كما “نقل إلى المستشفيات 4 شهداء وأكثر من عشرة مصابين من بينهم عدد من الأطفال إثر استهداف الطيران الحربي فجر اليوم لمربع سكني في مخيم المغازي” وسط القطاع، بحسب بصل.

وأفاد شهود عيان أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة صباح الأحد كما أطلقت قذائف مدفعية باتجاه خيام النازحين في حي “عزبة الندى” في منطقة مواصي برفح ما أوقع عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفى “أبو يوسف النجار” برفح.

وقالت رانية أبو جزر (30 عاما) وهي نازحة تقيم مع أطفالها الثلاثة في خيمة بمنطقة المواصي برفح إن اطلاق النار “بدأ في الليل بشكل متقطع، وزاد في الصباح، فهربنا من الخيام” مضيفة أن “القصف توقف لكن أنا خائفة من العودة للخيمة”.

وتضيف السيدة أن أطفالها جائعون منذ عدة ساعات موضحة أن “حليب طفلتي أمل (عمرها عام واحد) في الخيمة، ولا أعرف ماذا نفعل، إن عدنا إلى الخيمة قد يقصفوننا من جديد”.

وقالت “الدبابات عمياء ولا يهمها إن قتلت أطفالا ونساء”.

ع ز/غ ر/دص