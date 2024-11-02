إصابة 11 في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان

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من رامي أميخاي

الطيرة (إسرائيل) (رويترز) – قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن 11 شخصا أصيبوا في وسط إسرائيل يوم السبت بعد إطلاق صواريخ من لبنان وإصابة أحدها منزلا لتتضاءل فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتبددت الآمال في نجاح جهود أمريكية جرت الأسبوع الماضي من أجل التهدئة مع تصاعد القتال في لبنان بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال قاسم مهاب، وهو من سكان بلدة الطيرة التي أصاب فيها أحد الصواريخ منزلا “خرجنا ورأينا الغبار والأطفال يصرخون والنساء يصرخن وذهب الجميع إلى المنزل الذي قصف. تمكنا من إخلائه وإنقاذ من كانوا داخله، ولم يسقط قتلى”.

وفي الوقت الذي سقطت فيه الصواريخ، قالت جماعة حزب الله إنها استهدفت قاعدة عسكرية على أطراف تل أبيب.

وقالت في بيان إنه استهدفت “قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن الجرحى الأحد عشر تعرضوا لإصابات نتيجة شظايا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن دوي صفارات الإنذار استمر في شمال إسرائيل خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الجمعة إن 52 شخصا قُتلوا في غارات إسرائيلية على أكثر من 12 بلدة في منطقة بعلبك التي تضم آثارا رومانية مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه قتل اثنين من قادة حزب الله في منطقة صور يوم الجمعة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على إكس أنه تم القضاء على “معين موسى عز الدين قائد قطاع الساحل في حزب الله وعلى حسن ماجد ذياب قائد المدفعية في القطاع والمسؤول أيضا عن عمليات إطلاق القذائف نحو مشارف حيفا الخميس الماضي”.

ولم يصدر تعليق بعد من حزب الله.

وبدأ حزب الله المدعوم من إيران إطلاق الصواريخ على إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد يوم من هجوم مقاتلي الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتقول إسرائيل إن ذلك الهجوم أدى لمقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق والمتواصل أدى حتى الآن إلى مقتل ما يزيد على 43 ألف فلسطيني.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في إفادة يوم الجمعة أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان أدى لمقتل 2897 شخصا على الأقل حتى الآن.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 71 شخصا في إسرائيل وأراض تحتلها قتلوا بنيران حزب الله.