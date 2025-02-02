إصابة 4 فلسطينيين في غزة وإسرائيل تقول إنها استهدفت مركبة “مشبوهة”

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – قال مسعفون لرويترز إن أربعة فلسطينيين على الأقل أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة على الطريق الساحلي غربي مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة يوم الأحد.

وكان المسعفون قد أعلنوا أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل لكنهم قالوا بعد ذلك إنهم تمكنوا من إنعاشه وإنقاذ حياته.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة له قصفت ما وصفه بمركبة مشبوهة كانت تتحرك باتجاه شمال قطاع غزة خارج مسار التفتيش المحدد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه “مستعد لأي سيناريو وسيستمر في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإحباط أي تهديد فوري لجنوده”، لكنه لم يتطرق لتفاصيل عن تأثير الضربة أو عن أي إصابات.

ووردت أنباء عن مقتل عدد من الفلسطينيين بنيران إسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني.

وقالت إسرائيل إن قواتها فتحت النار في حالات شكل فيها أشخاص “مشبوهون مسلحون في بعض الأحيان” خطرا على القوات الإسرائيلية الموجودة في بعض مناطق غزة وفقا للاتفاق متعدد المراحل.

وتصف حماس هذه الوقائع بأنها انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، من المقرر إطلاق سراح 33 رهينة من الأطفال والنساء وكبار السن وكذلك المرضى والجرحى. وتم حتى الآن إطلاق سراح 18 رهينة. وسيبقى أكثر من 60 رهينة من الرجال في سن الخدمة العسكرية محتجزين حتى يتم التفاوض على المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بحلول يوم الثلاثاء بشأن التفاهمات الخاصة بإطلاق سراح الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي من المستهدف أن تؤدي إلى التوصل إلى نهاية تامة للحرب في غزة.

واتهمت حماس إسرائيل في وقت لاحق من يوم الأحد بالمماطلة في تنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، قائلة إن إسرائيل لم تسمح بعد بدخول الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة والوقود ومستلزمات إعادة الإعمار بموجب الاتفاق.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس في بيان “ما زال الاحتلال الصهيوني يتلكأ في تنفيذ مسار الإغاثة والإعمار الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وهناك مجالات إغاثية لم يلتزم بها بشكل كامل”.

وأضاف “نطالب الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بإدخال مواد الإغاثة التي نص عليها الاتفاق وبشكل عاجل وخاصة الخيام والوقود والمواد الغذائية والآليات الثقيلة ووقف كافة الانتهاكات والتجاوزات الأخرى”.

ولم يصدر بعد تعليق من إسرائيل على هذا البيان.