مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إصابة 4 في انفجار قنبلة في كركوك بالعراق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بغداد 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت مصادر بالشرطة إن أربعة أصيبوا عندما انفجرت قنبلة على جانب أحد الطرق في مدينة كركوك بشمال العراق يوم السبت.

واستهدفت القنبلة منطقة تجارية في وسط المدينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقبل أيام قُتل أربعة جنود عراقيين وأصيب ثلاثة آخرون في كمين استهدف رتلا عسكريا جنوب غربي كركوك، في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

ورغم دحر التنظيم في عام 2017، ما زال فلوله ينفذون هجمات مباغتة على القوات الحكومية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
62 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
189 إعجاب
132 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية