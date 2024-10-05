إصابة 4 في انفجار قنبلة في كركوك بالعراق

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بغداد 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت مصادر بالشرطة إن أربعة أصيبوا عندما انفجرت قنبلة على جانب أحد الطرق في مدينة كركوك بشمال العراق يوم السبت.

واستهدفت القنبلة منطقة تجارية في وسط المدينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقبل أيام قُتل أربعة جنود عراقيين وأصيب ثلاثة آخرون في كمين استهدف رتلا عسكريا جنوب غربي كركوك، في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

ورغم دحر التنظيم في عام 2017، ما زال فلوله ينفذون هجمات مباغتة على القوات الحكومية.