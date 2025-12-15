إصدار أوّل سبيكة ذهبية خاصة بمؤسسة مصرفية في الإمارات

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني سبيكته الذهبية، وهي أول سبيكة تحمل علامة تجارية خاصة لمؤسسة مصرفية في الإمارات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإثنين.

وصمّمت المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا “سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني” للمدخرين والمستثمرين، وتشكل محطة مهمة في مسيرة نمو قطاع الذهب بدبي.

وحضر الإطلاق رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وكبار المسؤولين في المجموعة.

