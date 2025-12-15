The Swiss voice in the world since 1935
إصدار أوّل سبيكة ذهبية خاصة بمؤسسة مصرفية في الإمارات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني سبيكته الذهبية، وهي أول سبيكة تحمل علامة تجارية خاصة لمؤسسة مصرفية في الإمارات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإثنين.

وصمّمت المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا “سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني” للمدخرين والمستثمرين، وتشكل محطة مهمة في مسيرة نمو قطاع الذهب بدبي.

وحضر الإطلاق رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وكبار المسؤولين في المجموعة.

م ل/لين

