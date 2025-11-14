The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إضراب آلاف الأطباء في إنكلترا احتجاجا على الأجور وفرص التدريب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بدأ آلاف الأطباء في إنكلترا الجمعة إضرابا عن العمل لمدة خمسة أيام احتجاجا على عدم رفع أجورهم وللمطالبة بتوفير مزيد من فرص التدريب، وهو الإضراب الثالث عشر للأطباء منذ آذار/مارس 2023.

واستنكر وزير الصحة في حكومة حزب العمال الإضراب الذي بدأ في السابعة صباحا بتوقيت غرينتش والذي ينفذه بعض الأطباء المقيمين الذين يشكلون نصف القوة العاملة الطبية في المستشفيات.

وقال ويس ستريتنغ إن قيادة نقابة الأطباء، الجمعية الطبية البريطانية (بي إم إيه)، “اختارت المواجهة”.

وأضاف في مقال نشره في صحيفة ديلي تلغراف “لم يعد الإضراب من أجل الإنصاف، بل من أجل موقف سياسي”. 

وتابع “لا يمكننا ولن نتخذ إجراء بشأن الأجور، خاصة بعد زيادة الرواتب بنسبة 28,9% خلال الأعوام الثلاثة الماضية ومنحهم أعلى مكافأة للأجور في القطاع العام بأكمله في العامين الأخيرين”.

تقول الجمعية الطبية البريطانية إنه يجب رفع رواتب الأطباء بنسبة 26% لاستعادة قيمتها الحقيقية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عقدين.

وتطالب النقابة أيضا بزيادة فرص التدريب.

اشتكى الأطباء من أنه في بعض الحالات يتنافس أكثر من 30 ألف طبيب على 10 آلاف فرصة تدريب فقط تسمح لهم بالتقدم في حياتهم المهنية.

نتيجة ذلك، يجد العديد من الأطباء أنفسهم دون عمل دائم بعد سنوات من الممارسة.

وتعاني بريطانيا من أزمة ممتدة منذ أعوام في تكاليف المعيشة، أشعلت شرارة الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقد نظمت نقابات للمعلمين والممرضين وعمال الإسعاف والمحامين وعمال القطارات وموظفي الحدود إضرابا على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية.

هار/ح س/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية