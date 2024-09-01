إضراب عام في إسرائيل الاثنين للمطالبة باتفاق للإفراج عن الرهائن

afp_tickers

8دقائق

أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) تنفيذ إضراب عام الاثنين سعيا لدفع الحكومة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة منهم.

وقال أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، في مؤتمر صحافي الأحد “علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن (…) توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا (03,00 ت غ) سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بكامله”.

وأضاف رئيس الاتحاد “ستتوقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون (في تل أبيب) اعتبارا من الثامنة صباحا (05,00 ت غ)”.

كما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد وعائلات رهائن في غزة إلى المشاركة في الإضراب العام.

وأعلن الإضراب بعد انتشال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق جثث ستة رهائن من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ نحو 11 ِشهرا بين إسرائيل وحركة حماس.

– “حزن وغضب” –

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها عثرت السبت على جثث الرهائن كرمل غات، وعيدن يروشالمي، وهيرش غولدبرغ بولين الذي يحمل ايضا الجنسية الأميركية، وألكسندر لوبانوف الذي يحمل أيضا الجنسية الروسية، وألموغ ساروسي، وأوري دانينو، في نفق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، ما أثار صدمة وغضبا في إسرائيل.

في واشنطن، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن شعوره بـ”الحزن الشديد والغضب” بعد إعلان العثور على الجثث.

ومن المقرر دفن ما لا يقل عن أربعة منهم الأحد في عدة مدن إسرائيلية والقدس.

وفي ظل ضغوط متزايدة في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات، هدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حماس “بتصفية الحساب” معها.

وقال “من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا” على هدنة في قطاع غزة، مضيفا موجها حديثه لحماس “سنطاردكم ونقبض عليكم”.

وأكد وزير الدفاع يوآف غالانت أن الرهائن “قتلوا بدم بارد على أيدي حماس قبل وصولنا إليهم”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن التشريح الذي أجري صباح الأحد أظهر أن الرهائن الستة قتلوا “من مسافة قريبة جدا” وذلك “بين الخميس وصباح الجمعة”.

في المقابل، حمّل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إسرائيل مسؤولية مقتل الرهائن.

وقال في بيان “من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار”، مشيرا الى أن الستة “لم يتم قتلهم إلا بالقصف الصهيوني”.

خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، خُطف 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.

وأدى الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

– حملة تطعيم –

ردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل تدمير حماس التي تصنّفها “إرهابية”، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة بمقتل ما لا يقل عن 40738 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.

كما أدت الحرب إلى كارثة إنسانية وصحية وتسببت في نزوح القسم الأكبر من السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

والأحد، شهدت المنطقة الوسطى في القطاع الفلسطيني المحاصر بضع ساعات من الهدوء مع إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بعد موافقة إسرائيل على “هدن إنسانية” لثلاثة أيام من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وفق منظمة الصحة العالمية.

تهدف الحملة إلى تطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون العاشرة، بعد تأكيد أول إصابة بهذا المرض في القطاع الفلسطيني منذ 25 عاما.

وأشادت لويز ووتردج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بـ”النجاح” المتمثل في “تطعيم آلاف الأطفال”.

ورغم احترام الهدنة الأحد في المنطقة الوسطى، وقع هجوم بعد الساعة الثانية في منطقة النصيرات (وسط)، بحسب ووتردج.

وعلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن “أفضل لقاح (…) هو السلام”.

في أماكن أخرى بالقطاع، أفاد الدفاع المدني عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (شمال).

وأعلن الإسعاف في غزة بعد ذلك مقتل ستة أشخاص في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا، في الشمال أيضا، وأربعة أشخاص في غارة جوية على مدينة غزة.

– تواصل العملية في الضفة –

في الأثناء، تواصل إسرائيل الأحد عملية عسكرية واسعة النطاق بدأتها الأربعاء في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.

وذكر مصور في وكالة فرانس برس أن جرافات إسرائيلية دمرت الأحد شوارع ومنشآت كهربائية في جنين.

وسمع دوي انفجارات قوية قرب مخيم جنين للاجئين فيما تصاعدت سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المدينة.

وقضى ما لا يقل عن 24 فلسطينيا، معظمهم من المقاتلين، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ الأربعاء، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007، وحركة الجهاد الإسلامي، إن 14 على الأقل منهم هم من عناصرها.

في جنوب الضفة الغربية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل ثلاثة عناصر منها في “هجوم بإطلاق نار” شرق حاجز ترقوميا بالقرب من مدينة الخليل.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان “القضاء” على المشتبه بتنفيذه العملية، وذلك بعد محاصرته في منزل بمدينة الخليل.

بور/شي-كام-ح س/ب ق