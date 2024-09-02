إضراب عمالي في إسرائيل للضغط من أجل اتفاق لتحرير الرهائن يعطل خدمات ورحلات جوية

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القدس (رويترز) – تعطلت خدمات عامة في عدة مناطق في إسرائيل يوم الاثنين استجابة لإضراب عام أعلنته أكبر اتحاد عمالي في البلاد للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة إلى ديارهم.

ودعا رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) الذي يمثل مئات الآلاف من العاملين في عدة قطاعات اقتصادية أمس الأحد إلى الإضراب بعد العثور على جثث ستة رهائن في نفق بجنوب غزة.

وأثارت استعادة جثث الرهائن، الذين قُتلوا بالرصاص قبل 48 إلى 72 ساعة من عثور القوات الإسرائيلية عليها وفقا لتقديرات وزارة الصحة، صدمة كبيرة في إسرائيل دفعت ما لا يقل عن نصف مليون شخص يوم الأحد إلى النزول إلى الشوارع في القدس وتل أبيب للاحتجاج.

وفي محاولة لإجهاض الإضراب خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش محكمة العمل الإسرائيلية التي كان من المقرر أن تنعقد صباح الاثنين، لكن عدة قطاعات لبت الدعوة التي أيدتها أيضا العديد من مجموعات أصحاب العمل منها رابطة المصنعين الإسرائيليين وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وتوقفت بعض الخدمات في مطار بن جوريون الرئيسي في إسرائيل لكنه يواصل استقبال الرحلات القادمة.

وتوقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في العديد من المناطق أو واصلت العمل على نحو جزئي.

وأضرب العاملين في ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل.