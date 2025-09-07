إضراب عمال مترو أنفاق لندن يعطل حركة النقل في العاصمة البريطانية

afp_tickers

1دقيقة

أدى الإضراب شبه الكامل لعمال مترو أنفاق لندن الذي بدأ الأحد ومن المقرر أن يستمر حتى الخميس، إلى تعطيل حركة تنقل ملايين الأشخاص في العاصمة البريطانية.

وأعلنت هيئة النقل في لندن التي تدير شبكة مترو الأنفاق، أنه لن تكون هناك خدمة تذكر بين الاثنين والخميس على كل الخطوط التي يبلغ عددها 11.

والأحد، توقفت حركة القطارات في خطوط عدة وأغلقت محطات كجزء من الإضراب.

وانطلقت الإضرابات بدعوة من نقابة النقل RMT وهي تهدف إلى الاحتجاج على الأجور المتدنية وظروف العمل.

ولن تتأثر بالإضراب الحافلات وخطوط معينة مثل خط إليزابيث لاين الحديث.

وهذا أول إضراب كبير في مترو الأنفاق الذي ينقل ما يصل إلى 5 ملايين راكب يوميا، منذ آذار/مارس 2023، عندما كانت البلاد تواجه نسبة تضخم مرتفعة للغاية بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويرفض المضربون الزيادة في الأجور بنسبة 3,4% التي اقترحتها هينة النقل في لندن ويطالبون بخفض ساعات العمل الأسبوعية.

مهك/الح