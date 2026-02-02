The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إضراب عمّالي يشلّ حركة النقل العام في ألمانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

شلّ إضراب دعا إليه أحد أكبر اتحادات العمال في ألمانيا، حركة النقل العام في أنحاء البلاد الإثنين، في إطار نزاع بشأن الأجور وظروف العمل.

وزادت الأحوال الجوية الشتوية القاسية وتكوّن الجليد في مناطق واسعة من البلاد من صعوبة تنقّل الركاب، إذ أصبحت البدائل مثل المشي أو ركوب الدراجات أكثر خطورة من المعتاد.

ويطالب اتحاد “فيردي” بتقصير فترات المناوبات للعاملين في النقل العام، ورفع البدلات الممنوحة للعمل في المساء وعطلات نهاية الأسبوع.

ودعا الاتحاد نحو 100 ألف موظف في 150 شركة نقل إلى المشاركة في الإضراب”.

وفي بعض الولايات، يطالب الاتحاد أيضا بزيادات في الأجور بنحو 10 في المئة.

وقال المتحدث باسم “فيردي” أندرياس شاكرت لقناة “زي دي أف” إن “عدم الإضراب من أجل ظروف أفضل سيجعل الوظائف غير جذابة، كما شهدنا في السنوات الماضية”.

ويشمل الإضراب خدمات المترو والحافلات والترام في جميع الولايات باستثناء ساكسونيا السفلى. غير أن قطارات الخطوط الرئيسية والإقليمية تواصل عملها.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات داعمة للإضراب، بينها تجمعات في مدينتي هامبورغ وساربروكن.

ووصف مشغّل النقل في برلين “بي في جي” الإضراب بأنه “غير متناسب”، داعيا “فيردي” للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويأتي إضراب الاثنين بعد تحركات تحذيرية الشهر الماضي على مستوى القطاع العام، في وقت تدق النقابات ناقوس الخطر بشأن نقص اليد العاملة وتراجع القدرة الشرائية للموظفين.

جسك/ع ش/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية