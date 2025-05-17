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إضراب نادر لسائقي القطارات في نيوجيزري يثير أزمة تنقل في منطقة نيويورك

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أثر إضراب نادر لسائقي القطارات في ولاية نيوجيرزي قرب نيويورك الجمعة على عشرات آلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى هذه المدينة التي تعد كبرى المدن الأميركية بواسطة وسائل النقل العام.

وتوقّفت شبكة السكك الحديد العامة في نيوجيرزي، الولاية المجاورة لمدينة نيويورك، عن العمل بشكل كامل اعتبارا من منتصف الليل بعد فشل المفاوضات بشأن زيادات الأجور بين نقابة تمثل السائقين وإدارتها.

وأثر هذا الإضراب، وهو الأول من نوعه منذ عقود، على عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يسافرون عادة باستخدام شبكة السكك الحديد الرخيصة، خصوصا من مدينة نيويورك وإليها، فيما البدائل القليلة المتاحة باهظة الكلفة.

وتقول نقابة BLET التي كانت تتفاوض مع الإدارة حتى مساء الخميس، إن أعضاءها لم يحصلوا على زيادة في الأجور منذ خمس سنوات، وهي تطالب باتفاق جماعي جديد من شأنه أن يكون أكثر فائدة ل450 موظفا.

وقال رئيس النقابة مارك والاس في بيان إن “الإدارة لديها المال” لتمويل مكاتب “فاخرة لكن ليس للعاملين في الخطوط الأمامية”.

من جهته، أكّد فيل مورفي، الحاكم الديموقراطي لولاية نيوجيرزي التي تدير شركة تشغيل السكك الحديد، أن المفاوضات “وصلت إلى طريق مسدود”، في حين قال رئيس الشبكة كريس كولوري “لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق بنسبة 95%”.

ومن المقرر استئناف المفاوضات الأحد.

ويستخدم شركة “نيوجيرزي ترانزيت”، ثالث أكبر نظام للنقل العام في الولايات المتحدة، حوالى 350 ألف شخص يوميا.

ويعود آخر إضراب في قطاع النقل في الولاية إلى العام 1983 وقد استمر لمدة 34 يوما.

بور-فز/الح

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