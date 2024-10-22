إضراب يُعلّق الحركة البحرية في اليونان لمدة 48 ساعة

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عُلّقت الحركة البحرية بين البر الرئيسي لليونان وجزر بحر إيجه (شرق) والبحر الأيوني (غرب) الثلاثاء بسبب إضراب لنقابات البحّارة يستمر 48 ساعة للمطالبة “بزيادة الأجور”.

وقالت نقابات البحارة وميكانيكيي ستيفنسون في بيان إنها تطالب بـ “تحسين ظروف العمل” و”التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة” منددة “بالسياسة المناهضة للعمال التي تنتهجها الحكومة” المحافظة برئاسة كرياكوس ميتسوتاكيس و”أصحاب السفن”.

ووعدت الحكومة بزيادات وبتوقيع اتفاقيات جماعية جديدة في القطاع الخاص بعد توقفها خلال عقد الأزمة المالية (2009-2019) التي شهدت خلالها الرواتب والمعاشات تخفيضات جذرية.

ويرى البحارة أن الزيادات البالغة 6 و5 في المئة الممنوحة في عامي 2023 و2024 على التوالي لا تتوافق “مع تكلفة المعيشة الحالية التي ارتفعت بشكل كبير بالنسبة للأسر”.

وتطالب نقابات أخرى في القطاعين الخاص والعام بزيادة للأجور على خلفية ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، معلنة عن تنظيم إضراب عام في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

جبه-هيس/س ح/ص ك