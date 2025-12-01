إطلاق أسماء إمارات الدولة على سبعة مساجد في أبوظبي
وجّه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطلاق أسماء إمارات الدولة على سبعة مساجد في أبوظبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.
ويتزامن ذلك مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للإمارات العربية المتحدة.
ورحّب رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي بالمبادرة التي ستشمل سبعة مساجد تتسع لنحو 6000 مصلٍّ في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وستكون متاحة لاستقبال المصلين في كانون الثاني/يناير 2026.
م ل/كام