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إطلاق أول رحلة جوية من مطار الريان اليمني إلى القاهرة بعد توقف 10 سنوات

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عدن (رويترز) – أطلقت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الأحد رسميا أول رحلة جوية مباشرة بين مطار الريان في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن إلى مطار القاهرة في مصر بعد توقف دام عشر سنوات.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن فرج البحسني إن استئناف هذه الرحلات يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين اليمن ومصر.

وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد “مطار الريان الدولي، الذي يعد ثالث أكبر مطارات اليمن، يستعيد مكانته اليوم”.

وأضاف أن الرحلات المباشرة عبر المطار أصبحت الآن تشمل دبي وجدة والقاهرة، مشيرا إلى أهمية عودة خط القاهرة في التخفيف من معاناة سكان محافظة حضرموت.

وأُغلق مطار الريان عام 2015 بعد سيطرة تنظيم القاعدة المتشدد على مدينة المكلا لمدة عام، وظل مغلقا لسنوات بعد طرد مقاتلي التنظيم من المدينة في أبريل نيسان 2016. وبدأت الرحلات الجوية الخارجية في الإقلاع والهبوط في المطار مطلع فبراير شباط 2023.

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