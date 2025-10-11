إطلاق تطبيق “بيورا” لخدمات الصحة النفسية الافتراضية في الإمارات

afp_tickers

1دقيقة

أطلقت “بيورهيلث” خدمات الصحة النفسية الافتراضية على مستوى الإمارات، من خلال تطبيقها الصحي “بيورا”، بحسب ما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي السبت.

وأطلقت المجموعة التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع “سكينة”، شبكة خدمات الصحة النفسية في المنطقة. ويهدف إلى منح الأفراد في الإمارات وصولا مباشرا وسريعا من أي مكان إلى أطباء ومتخصصين مرخص لهم في الطب النفسي.

ويتيح التطبيق حجز استشارات وجلسات علاجية افتراضية، ويقدّم مجموعة واسعة من إرشادات التأمُل وأدوات المساعدة الذاتية، ما يشمل المحتوى التعليمي وموارد المرونة العاطفية وبرامج العافية النفسية الوقائية المصمَّمة لتلبية احتياجات المستخدمين.

م ل