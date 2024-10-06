إطلاق حملة “الإمارات معك يا لبنان”

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أطلقت دولة الإمارات بتوجيهات من رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان بعنوان “الإمارات معك يا لبنان”، مع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن بن زايد أمر “بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى الأشقاء في لبنان”.

وأضافت أن دولة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أرسلت طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي “إن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني العاجل حول العالم، وتجسّد التزام الدولة وقيادتها وشعبها الراسخ بقيم التضامن والتعاون، والسعي دائماً لأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم يد العون والدعم والمساندة للإنسانية”.

بور