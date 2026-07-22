إطلاق سراح زعيم المعارضة في الهند في اليوم الثالث من التظاهرات الطلابية

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أُطلق سراح زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي بعد توقيفه لفترة وجيزة الأربعاء، غداة دعوته لاستقالة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على خلفية قمع شديد لتظاهرة طلابية تدعو إلى إصلاح النظام التعليمي.

وطالبت التظاهرة التي قادتها الإثنين حركة “حزب الصراصير” الاحتجاجية، بإصلاح النظام الجامعي وبإقالة وزير التربية دارمندرا برادان، وكانت أضخم احتجاج منذ وصول مودي إلى السلطة عام 2014.

ويعبّر “حزب الصراصير” الذي ظهر في أيار/مايو على شبكات التواصل الاجتماعي، عن سخط الشباب الهندي حيال الغش في الامتحانات وحالة الإحباط المتنامي.

وقال راهول غاندي زعيم “حزب المؤتمر” الثلاثاء في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي بينما قاد مسيرة إلى جانب نواب آخرين باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء في نيودلهي، إن على مودي أن يقدّم استقالته بسبب “تدميره مستقبل الشباب الهندي”.

وقال غاندي الذي يتزعّم المعارضة في مجلس الشعب، إن “الحكومة لا ترغب في أي محاسبة ولا تريد جلسة نقاش بشأنها في البرلمان”.

وشارك غاندي لاحقا في اعتصام خارج مقر إقامة مودي، تخللته هتافات من بينها “نريد العدالة” و”ليسقط مودي”.

وبعد ساعات، رأى مراسلو فرانس برس الشرطة تنقل غاندي وأعضاء في البرلمان الى حافلة وتقتادهم من المكان.

وكتب غاندي على “إكس” إن “هذا القتال من أجل العدالة ومن أجل الطلبة لن يتوقف”.

وأصيب الإثنين ما لا يقل عن 180 شخصا بحسب الشرطة، ومئتا شخص بحسب الطلاب، في المواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وهاجمت بالهراوات المحتجين الذين ردّوا بقذفها بالحجارة.

وأشارت الشرطة في حصيلتها إلى إصابة 60 مدنيا و118 عنصرا من قوات الأمن.

كذلك جرت تظاهرات في بومباي وبنغالورو شارك فيها مئات الأشخاص.

وأعلن برادهان الخاضع لضغوط متزايدة، مساء الثلاثاء أن الحكومة مصممة على إنجاز الإصلاحات.

وقال في منشور عبر مواقع التواصل “إننا مدينون (للطلاب) بإجابات وبإصلاحات وبالشفافية”.

وتابع في أول تعليقات له منذ تظاهرة الإثنين “هذا تماما ما تتعهد حكومتنا بالقيام به”.

وكان المئات ما زالوا معتصمين الأربعاء في موقع التظاهرة في نيودلهي، فيما تعهد “حزب الصراصير” في اليوم الثالث من حملته بمواصلة الاحتجاجات.

وحشدت الحركة ملايين الأنصار عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها في أيار/مايو.

ورغم النمو الاقتصادي المتسارع، يواجه الملايين في الدولة الأكثر سكانا في العالم صعوبة في العثور على وظائف مستقرة بأجور جيّدة.

وجاءت الاحتجاجات بعد سلسلة فضائح تتعلّق بالامتحانات قوّضت الثقة في نظام الامتحانات في الهند.

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