إطلاق سراح 34 أستراليا من مخيم بسوريا لاحتجاز عائلات مرتبطة بالدولة الإسلامية
مخيم روج (سوريا) 16 فبراير شباط (رويترز) – أطلقت القوات الكردية السورية اليوم الاثنين سراح 34 أستراليا من مخيم لاحتجاز عائلات أفراد يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، وأعلنت أنه سيتم نقلهم جوا إلى أستراليا من دمشق.
وقالت حكمية محمد، المديرة المشاركة لمخيم روج، لرويترز إنه تم تسليم الأستراليين لأقارب لهم قدموا إلى سوريا خصيصا لهذا الغرض. وتم نقلهم في حافلات صغيرة إلى دمشق.
(تغطية صحفية أورهان قره مان – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)