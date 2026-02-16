The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إطلاق سراح 34 أستراليا من مخيم بسوريا لاحتجاز عائلات مرتبطة بالدولة الإسلامية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

مخيم روج (سوريا) 16 فبراير شباط (رويترز) – أطلقت القوات الكردية السورية اليوم الاثنين سراح 34 أستراليا من مخيم لاحتجاز عائلات أفراد يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، وأعلنت أنه سيتم نقلهم جوا إلى أستراليا من دمشق.

وقالت حكمية محمد، المديرة المشاركة لمخيم روج، لرويترز إنه تم تسليم الأستراليين لأقارب لهم قدموا إلى سوريا خصيصا لهذا الغرض. وتم نقلهم في حافلات صغيرة إلى دمشق.

(تغطية صحفية أورهان قره مان – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية