إطلاق سراح 34 أستراليا من مخيم لاحتجاز عائلات مرتبطة بالدولة الإسلامية في سوريا
مخيم روج (سوريا) 16 فبراير شباط (رويترز) – أطلقت القوات الكردية السورية اليوم الاثنين سراح 34 أستراليا من مخيم لاحتجاز عائلات أفراد يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، وذكرت أنه سيتم نقلهم جوا إلى أستراليا من دمشق.
وقالت حكمية محمد، المديرة المشاركة لمخيم روج، لرويترز إنه تم تسليم الأستراليين لأقارب لهم قدموا إلى سوريا خصيصا لهذا الغرض. وتم نقلهم في حافلات صغيرة إلى دمشق.
ويوجد أكثر من ألفي شخص من 40 جنسية مختلفة بالمخيم، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ويجري احتجاز آلاف الأشخاص، الذين يُعتقد أن هناك صلات تربطهم بمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية، في مخيم روج ومخيم الهول منذ دحر التنظيم في آخر معاقله بسوريا عام 2019.
واستعادت القوات الحكومية السورية في يناير كانون الثاني السيطرة على مساحات واسعة بشمال سوريا من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 29 يناير كانون الثاني.
واستكمل الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي مهمة نقل 5700 رجل من معتقلي الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق.
(تغطية صحفية أورهان قره مان من مخيم روج بسوريا – إعداد أميرة زهران ومروة غريب – تحرير أيمن سعد مسلم )