إطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان

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نيروبي (رويترز) – أفاد مراسلون من رويترز وإشعار داخلي للأمم المتحدة بأن دوي إطلاق نار كثيف سُمع في جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الخميس خلال اعتقال قوات الأمن لرئيس جهاز الأمن الداخلي السابق.

وأوضح مراسلو رويترز أن إطلاق النار بدأ في حوالي السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) واستمر بشكل متقطع لأكثر من ساعة قبل أن يهدأ.

وجاء في إشعار من الأمم المتحدة إلى موظفيها في جوبا، اطّلعت عليه رويترز، أن إطلاق النار كان مرتبطا باعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق. وحثت الأمم المتحدة موظفيها على الاحتماء في أماكنهم.

وفي أوائل أكتوبر تشرين الأول، أقال الرئيس سيلفا كير رئيس جهاز الأمن الداخلي أكول كور كوك الذي قاد المؤسسة الأمنية منذ استقلال البلاد عن السودان في 2011. وعين كير حليفا مقربا له في المنصب.

وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال لول رواي كوانج إنه لم يجر اعتقال أكول كور مشيرا إلى أنه ظل في منزله طوال فترة إطلاق النار. وأضاف كوانج أنه سيتحدث للصحفيين في وقت لاحق من يوم الجمعة بعد اجتماع مع مسؤولين أمنيين آخرين.

وقال محللون إن إقالة أكول كور عكست صراعا على السلطة على أعلى المستويات. وجاءت تلك الخطوة بعد أسابيع من إعلان الحكومة الانتقالية تأجيل انتخابات وطنية مقررة في ديسمبر كانون الأول للمرة الثانية.

وخاضت فصائل متنافسة موالية للرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار حربا أهلية من 2013 إلى 2018 أسفرت عن مقتل مئات الآلاف.

وحكم الاثنان معا منذ ذلك الوقت في إطار حكومة انتقالية. وسادت حالة سلام نسبي منذ 2018، لكن القوات المتنافسة اشتبكت بشكل دوري بسبب خلافات حول تشارك السلطة، فضلا عن مواجهات متكررة بين جماعات مسلحة في مناطق ريفية.