إطلاق نار وانفجارات في جنوب غرب النيجر قرب حدود نيجيريا (سكان)

سُمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات ليل الأحد الاثنين في مدينة تقع بجنوب غرب النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا، قبل أن يعود الهدوء، وفق ما أفاد سكان محليون.

وتعاني النيجر التي يحكمها مجلس عسكري منذ انقلاب تموز/يوليو 2023، من أعمال عنف منذ نحو عقد تنفذها مجموعات جهادية، يشارك فيه تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية.

ويأتي هذا الحادث في مدينة تاهوا بجنوب غرب البلاد بعد أسابيع قليلة من استهداف مطار نيامي، عاصمة النيجر، في هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال أحد سكان تاهوا لوكالة فرانس برس “سُمع دويّ إطلاق نار كثيف أعقبته انفجارات قرابة الساعة الثالثة فجرا (02,00 بتوقيت غرينتش)”.

وأضاف أنّ مهاجمين مجهولين “وصلوا على دراجات نارية”، مشيرا إلى أن “تبادل إطلاق النار كان من جهة مطار المدينة ومركزها”.

وقال أحد السكان الآخرين لوكالة فرانس برس قبل الفجر “عاد الهدوء، ولم نعد نسمع دويّ إطلاق نار”.

ولم تتوفر أي إحصائيات عن عدد الضحايا حتى صباح الاثنين.

في الأسبوع الماضي، قُتل ضابط جمارك وثلاثة مدنيين على الأقل في هجوم على نقطة تفتيش قرب الحدود النيجيرية في منطقة تاهوا.

وتنشط في منطقة تاهوا بالنيجر عصابات مسلحة، فضلا عن كونها ممرا لتهريب الوقود والمخدرات والأدوية المقلدة.

