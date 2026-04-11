إطلاق 350 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية جديدة
أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن إنجاز عملية تبادل شملت 175 أسيرا من كل جانب، بإجمالي 350 أسيرا، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.
وأوضحت أنّه بذلك “يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر هذه الوساطات إلى 6305 أسرى”.
وأعربت الخارجية الإماراتية عن “شكرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع جهود الوساطة، بما يعكس تقديرهما للمساعي الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة بين البلدين”.
وأشارت إلى أن الامارات قامت بما مجموعه 21 وساطة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب قبل أربعة أعوام.
هت/كام