إعادة-أمريكا: روبيو اجتمع مع وزير الخارجية السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لإضافة حرف سقط سهوا في العنوان)

14 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن الوزير ماركو روبيو التقى مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وشدد روبيو على أهمية تنفيذ اتفاق دائم لوقف إطلاق نار وللاندماج في شمال شرق سوريا، ورحب بالتزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

