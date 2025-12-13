إعادة-البنتاجون: مقتل عسكريين اثنين من الجيش الأمريكي ومترجم وإصابة 3 في سوريا
واشنطن 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مقتل عسكريين اثنين من الجيش الأمريكي ومترجم مدني في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية اليوم السبت في مدينة تدمر السورية حيث كانوا يشاركون في عمليات لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح.
وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث إن قوات شريكة قتلت المهاجم.
