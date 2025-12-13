The Swiss voice in the world since 1935
إعادة-البنتاجون: مقتل عسكريين اثنين من الجيش الأمريكي ومترجم وإصابة 3 في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مقتل عسكريين اثنين من الجيش الأمريكي ومترجم مدني في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية اليوم السبت في مدينة تدمر السورية حيث كانوا يشاركون في عمليات لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح.

وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث إن قوات شريكة قتلت المهاجم.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

