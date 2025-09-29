إعادة-البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل لاتفاق بشأن غزة

The Swiss voice in the world since 1935
البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل لاتفاق بشأن غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لضبط خطأ طباعي في الفقرة الثالثة)

واشنطن (رويترز) – قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “تقتربان جدا” من التوافق على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة وضمان سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأضافت ليفيت، في حديث لبرنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش خطة سلام من 21 بندا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في وقت لاحق من يوم الاثنين. وذكرت أن ترامب سيتحدث يوم الاثنين إلى قادة قطر، الذين اضطلعوا بدور الوسيط مع حماس.

وقالت “للتوصل إلى اتفاق معقول للطرفين، يجب على كل طرف أن يتنازل قليلا، وربما يغادر الطاولة وهو غير راض بعض الشيء، لكن هذه في نهاية المطاف هي الطريقة التي سنُنهي بها هذا النزاع”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

