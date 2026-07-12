The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إعادة التيار الكهربائي ببطء في كوبا بعد ثاني انقطاع في أسبوع

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تواصل السلطات في كوبا العمل لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء بعد انقطاع جديد هو الثاني في أقل من أسبوع، لكنها تقول إن نقص الوقود الناجم عن الحظر النفطي الأميركي يبطئ العمل.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية في منشور على منصة اكس إن “إعادة التيار تجري تدريجيا وفقا لما تسمح به الظروف”.

ويُعد هذا الانقطاع الكهربائي الشامل الرابع خلال أقل من ستة أشهر، والتاسع منذ نهاية عام 2024، في الجزيرة البالغ عدد سكانها 9,6 مليون نسمة.

وقد انفصلت شبكة التيار الكهربائي بعد ظهر الجمعة بسبب عطل، بعد يومين فقط من إعادة ربط التيار إثر انقطاع شامل وقع الاثنين.

ووصف الرئيس ميغيل دياز-كانيل السبت الوضع بأنه “مقعد للغاية بسبب الحصار النفطي الأميركي” منذ كانون الثاني/يناير.

ووفقا لشركة الكهرباء، فإن نقص الوقود لا يجعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال فحسب، بل يبطئ إعادة التيار لأنه يحول دون استخدام المولدات الاحتياطية التي تعمل بالديزل المستورد.

ومنذ كانون الثاني/يناير، لم تسمح واشنطن سوى بوصول ناقلة نفط روسية واحدة كانت تحمل مئة ألف طن من النفط.

رد-جب/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية