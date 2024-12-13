إعادة-الجالية اليهودية في روما تبدي استياءها من إضراب للاحتجاج على حرب إسرائيل في غزة

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روما (رويترز) – أبدت الجالية اليهودية في روما يوم الجمعة استياءها بعد أن دعت نقابتان إلى إضراب على مستوى البلاد احتجاجا على “اقتصاد الحرب ودعم إيطاليا للحكومة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية”.

وينظم إضراب يوم الجمعة نقابتا (يو.إس.بي) و(كوباس) وسيؤثر بشكل أساسي على وسائل النقل العام ومن المقرر أن يستمر لأربعة وعشرين ساعة.

وقال متحدث باسم يو.بي.إس لرويترز “نضرب احتجاجا على اقتصاد الحرب… وعلى دعم حكومتنا لدولة إسرائيل”.

وبالإضافة إلى المطالبة بزيادة الأجور وتقليص أسبوع العمل، أشار بيان مطول للإضراب نُشر على الإنترنت إلى إسرائيل في إطار الحديث حول معارضة “التدخل المتزايد لإيطاليا في ساحات الحروب”.

واتهم فيكتور فضلون، زعيم الجالية اليهودية في روما، النقابات بتأجيج معاداة السامية.

وقال في بيان “فزع وذهول. لا توجد كلمات أخرى لوصف ما نشعر به”.

وأضاف “نواجه كراهية تجاه إسرائيل تتجاهل أي سياق منطقي، ولا يمكن تفسيرها إلا برغبة مُلحة، ليست في محلها، في التعبير عن معاداة دفينة للسامية”.

ووفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 44800 شخص منذ بدايتها قبل 14 شهرا.

واندلعت الحرب بعد أن اقتحم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل، في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في غزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

ودأبت إيطاليا على التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها دعت مرارا إلى وقف إطلاق النار وحثت إسرائيل على الحد من الخسائر بين المدنيين.

وكان لإضراب يوم الجمعة تأثير محدود على حركة التنقل، وسط توقف بعض خطوط المترو في روما وميلانو، في حين كانت خدمات الحافلات والترام تعمل في معظم المدن رغم تأخرها لبعض الوقت.