إعادة انتخاب زعيمي “البديل من أجل ألمانيا” في مؤتمر واكبته احتجاجات

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أعاد حزب “البديل من أجل ألمانيا” انتخاب أليس فايدل وتينو كروبالا في رئاسته المشتركة السبت في مدينة إرفورت، رغم احتجاجات واسعة مناهضة للفاشية عمّت محيط موقع انعقاد مؤتمر الحزب اليميني المتطرف.

وجعل الثنائي فايدل-كروبالا من الحزب المناوئ للهجرة والقريب من روسيا أكبر قوة معارضة في ألمانيا بعد الانتخابات التشريعية في عام 2025.

وقالت فايدل في خطابها “نحن الحزب الشعبي الجديد في ألمانيا”، فيما يستعد “البديل من أجل ألمانيا” المعروف اختصارا بـ”ايه اف دي” لانتخابات إقليمية مصيرية في شرق البلد في أيلول/سبتمبر قد تتيح له للمرّة الأولى أن يترأس برلمانا محليا.

وعقد الحزب مؤتمره في ولاية تورينغن معقل جناحه الأكثر تشددا والذي يقوده بيورن هوكيه المعروف بتصريحاته الجدلية خصوصا حول الماضي النازي لألمانيا.

وخلافا للتوقعات، انطلق المؤتمر في موعده رغم محاولات عشرات آلاف المتظاهرين تعطيل الوصول من خلال قطع بعض الطرقات وإثارة بلبلة في المواصلات العامة.

وتقاطر حوالى 31 ألف شخص إلى المدينة في عدّة حافلات، بحسب الشرطة، في حين أفاد المنظمون بمشاركة 50 ألف شخص على الأقل.

وقام المتظاهرون الذين أطلقوا على تحالفهم اسم “المقاومة” بقطع المنافذ إلى المدينة وتحرّك بعضهم بواسطة حبال معلّقة على جسر في الطريق السريع، في حين تجمّع آخرون في الشوارع والساحات الرئيسية بوسط المدينة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

– تظاهرات سلمية –

ويعتبر منتقدو “البديل من أجل ألمانيا” أن من واجبهم مناهضته نظرا للماضي النازي للبلد ومساعي الحزب إلى التخلّص من نهج صون الذكرى وتحمّل المسؤولية الذي تنتهجه ألمانيا إزاء ماضيها.

ويرى البعض في تزامن انعقاد المؤتمر في إرفورت مع الذكرى المئوية لمؤتمر شهير للنازيين في مدينة فايمار المجاورة استفزازا متعمّدا. وينفي الحزب من جهته أيّ تصادف متعمّد.

وقالت لينيه كروغ (19 عاما) التي شاركت في الاحتجاجات لوكالة فرانس برس “من المهمّ أن نوجّه رسالة قوية ضدّ الانحراف اليميني. فهذا الحزب مناوئ للديموقراطية وينشر الكراهية”.

وأكّدت إيلا (44 عاما) أن “حقبة 1933-1945 ينبغي ألا تتكرّر أبدا”، في إشارة إلى فترة حكم النازيين لألمانيا.

وتوجّه المحتجّون إلى مركز انعقاد المؤتمر.

وكانت الأجواء سلمية وإن أعلنت الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع خلال صدامات معزولة.

وفي افتتاح المؤتمر، انتقد تينو كروبالا المتظاهرين، معتبرا أنهم “اقتيدوا إلى هنا بحافلات أحزاب النظام من أنحاء البلد كافة”.

– مجموعات يمينية –

يرفع الحزب اليميني المتطرف سقف طموحاته مع اقتراب الانتخابات الإقليمية في شرق ألمانيا الشيوعي سابقا الذي يعدّ معقله الانتخابي. وترجّح الاستطلاعات إمكان فوزه بالأغلبية المطلقة في انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت.

ولطالما تصدّت ألمانيا التي ما زالت ترزح تحت ثقل ماضيها النازي لتصاعد اليمين المتطرّف. غير أن أزمة الهجرة في 2015 والهجمات الجهادية والجرائم المرتكبة من أجانب، فضلا عن أزمة حادة تعصف باقتصاد البلد أدّت إلى تنامي شعبية اليمين المتطرّف، لا سميا في شرق البلاد.

ويندّد منتقدو “البديل من أجل ألمانيا” بتصريحات لمسؤولين في الحزب تخفّف من فظاعة الجرائم النازية وبعلاقات تربط بين كوادر الحزب ومجموعات يمينية متطرفة محظورة.

ودافع بيورن هوكيه الذي يعدّ من الشخصيات الأكثر راديكالية في الحزب عن مقترح مثير للجدل خلال المؤتمر لإعادة النظر في قائمة تحدّد المجموعات التي يحظر على أعضاء الحزب الانتساب إليها.

غير أنه سحب المقترح بضغط على ما يبدو من إدارة الحزب. وتعهّدت أليس فايدل بمراجعة للقائمة العام المقبل.

فبوسر-ليب/م ن/ح س