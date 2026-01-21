The Swiss voice in the world since 1935
إعادة تشغيل محطة نووية يابانية هي الأكبر في العالم لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم أن محطة كاشيوازاكي-كاريوا هذه ستعاود العمل الأربعاء للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما عام 2011، رغم المخاوف المستمرة بشأن السلامة لدى السكان.

وقالت الشركة في بيان “نواصل الاستعدادات لتشغيل المفاعل، ونخطط لإزالة قضبان التحكم بعد الساعة السابعة مساء اليوم (10,00 ت غ)، ثم تشغيل المفاعل”. 

وتنحصر عملية إعادة التشغيل هذه في البداية بواحد فحسب من المفاعلات السبعة في محطة كاشيوازاكي-كاريوا، وهي الأكبر في العالم من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية.

وأعطى حاكم مقاطعة نيغاتا (وسط غرب اليابان) التي تقع فيها محطة كاشيوازاكي-كاريوا الشهر الفائت موافقته على معاودة تشغيلها، رغم استمرار انقسام الرأي العام الشديد في هذا الشأن، إذ أظهر استطلاع رأي أجرته السلطات المحلية في أيلول/سبتمبر الفائت معارضة 60 في المئة من السكان إعادة تشغيل المحطة، بينما أيدها 37 في المئة.

ورغم البرد القارس، تظاهر الثلاثاء عشرات الأشخاص معظمهم من كبار السن قرب مدخل محطة كاشيوازاكي على ساحل بحر اليابان، احتجاجا على القرار. 

وأوقف تشغيل المحطة عن العمل عندما أغلقت اليابان كل مفاعلاتها النووية بعد المأساة الثلاثية التي حلّت بفوكوشيما في آذار/مارس 2011، إذ شهدت زلزالا وتسونامي وكارثة نووية.

لكنّ اليابان تسعى إلى الحدّ من اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل بالذكاء الاصطناعي.

كذلك أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن دعمها استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية.

كه-ابه/جك – ب ح 

