إعادة تشغيل مطار حلب الدولي الثلاثاء (سانا)

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يستعد مطار حلب الدولي في شمال سوريا لاستئناف الرحلات اعتبارا من الثلاثاء على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بعد توقفها إثر العملية العسكرية التي أطاحت الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوردت سانا نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري “إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 آذار الجاري”.

وأضافت الهيئة “نؤكد أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية”.

وكشف مدير المكتب الإعلامي للطيران المدني مصطفى كاج لوكالة فرانس برس أن مطار حلب سوف يستقبل في يوم الافتتاح “رحلة داخلية وأخرى دولية” بدون تسمية الشركات المشغلة أو وجهات الرحلات.

وأضاف أن المطار توقف عن العمل “جراء المعارك التي حدثت أثناء تحريره، ثم تعرضه لتخريب كباقي المؤسسات”، بعد العملية العسكرية التي انتهت بإطاحة الأسد في كانون الأول/ديسمبر.

وتابع كاج أن إعادة تأهيل المطار تطلبت وقتا “خاصة أن التخريب لحق ببعض البنى التحتية والتجهيزات كاتصالات برج المراقبة وإنارة المهابط وأجهزة الكشف الأمني”.

وكانت أول طائرة هبطت في مطار حلب بعد الإطاحة بالأسد في 18 كانون الأول/ديسمبر في رحلة تجريبية انطلقت من دمشق.

وضمت الرحلة التي كانت على متن طائرة من طراز إيرباص تابعة للخطوط الجوية السورية الوطنية، 43 راكبا بينهم صحافيون، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

واستأنف العمل بمطار دمشق الدولي للمرة الأولى منذ سقوط الأسد في كانون الثاني/يناير.

استهدف مطار حلب الدولي خلال سنوات الحرب بعشرات الضربات الإسرائيلية ما أخرجته عن الخدمة مرات عدة.

ستر-مون/ح س