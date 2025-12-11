إعادة فتح مطار بغداد بعد إغلاق بسبب الضباب
أعادت السلطات العراقية فتح مطار بغداد الدولي الخميس أمام الرحلات بعد إقفال دام 12 ساعة بسبب الضباب الكثيف، بحسب ما أعلنت وزارة النقل.
وأوقفت حركة الإقلاع والهبوط في المطار بعد منتصف ليل الأربعاء (21,30 ت غ) “نتيجة لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية”، وفقا لبيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ويُعدّ العراق في طليعة الدول المتضررة من التغير المناخي. وتسببت موجة أمطار غزيرة يشهدها منذ أيام بتدفق سيول لا سيّما في إقليم كردستان في الشمال.
وأودت السيول بحياة ثلاثة أشخاص عل الأقل، من بينهم طفل، بحسب السلطات المحلية، وتسببت بأضرار في بنى تحتية. وانهار جسر يربط مدينة كركوك ببغداد.
كذلك اضطر مطاران آخران، أحدهما في النجف جنوبي بغداد، والآخر في السليمانية بإقليم كردستان، إلى وقف الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتأمل السلطات في أن تُسهم الأمطار في تعزيز المخزون المائي الذي بلغ أدنى مستوياته منذ ثلاثينات القرن العشرين جراء مواسم الجفاف المتعاقبة.
