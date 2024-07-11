إعادة-مصادر: مقتل 3 من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بهجوم للقاعدة في شبوة باليمن

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عدن (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية ومحلية أن ما لا يقل عن ثلاثة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قتلوا يوم الخميس في هجوم نفذه مسلحون من تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة في جنوب شرقي اليمن.

وقالت المصادر لرويترز إن الهجوم وقع في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد غربي المحافظة الجنوبية النفطية، وجرى خلاله تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية لقوات اللواء الأول دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي، مما أدى إلى مقتل الثلاثة وإصابة آخرين من أفراد اللواء.

وقالت قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي “العناصر الإرهابية استخدمت في الهجوم قذائف الهاون (المورتر) و ‘آر بي جي‘ وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة، قبل أن تلوذ بالفرار تحت وطأة ضربات القوات الجنوبية التي أدت إلى مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية المهاجمة”.

ووسع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات منذ أكثر من عامين وجوده في أنحاء محافظة أبين، وقبلها في شبوة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة “التنظيمات الإرهابية”.

واستغل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.