إعادة-هجوم أجهزة الاتصالات بحزب الله يسلط الضوء على وحدة الحرب الالكترونية الإسرائيلية 8200

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من جوناثان سول وستيفن شير وآري رابينوفيتش

لندن/القدس (رويترز) – سلط هجوم على أجهزة الاتصالات الخاصة بجماعة حزب الله في لبنان الضوء على وحدة المخابرات بالجيش الإسرائيلي التي تحمل اسم “الوحدة 8200” التي قال مصدر أمني غربي إنها شاركت في التخطيط للعملية.

والتزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت بشأن العملية المخابراتية الجريئة التي أسفرت عن مقتل 12 شخصا يوم الثلاثاء وإصابة الآلاف من عناصر الجماعة. وقتل شخص واحد على الأقل يوم لأربعاء عندما انفجرت أجهزة اتصالات محمولة تستخدمها الجماعة أيضا.

وأبلغ مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر رويترز أن جهاز المخابرات الإسرائيلي(الموساد) مسؤول عن عملية معقدة لزرع كمية صغيرة من المتفجرات داخل 5000 جهاز اتصال (بيجر) طلبها حزب الله.

وأبلغ مصدر أمني غربي رويترز أن الوحدة 8200، وهي وحدة عسكرية ليست تابعة للموساد، شاركت في مرحلة تطوير العملية ضد حزب الله استغرق الإعداد لها أكثر من عام.

وقال المصدر إن الوحدة شاركت في الجانب الفني لاختبار كيفية إدخال المواد المتفجرة داخل عملية التصنيع.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الذي يشرف على الموساد على طلب للتعقيب حتى الآن.

وقال يوسي كوبرفاسر، وهو مسؤول سابق في المخابرات العسكرية ومدير أبحاث في منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، إنه لا يوجد تأكيد على تورط وحدة المخابرات العسكرية في الهجوم.

لكنه قال إن أعضاء 8200 هم من أفضل وألمع الأفراد في الجيش الإسرائيلي، ويخدمون في وحدة في قلب القدرات الدفاعية لإسرائيل.

وقال “التحديات التي يواجهونها هائلة وصعبة للغاية، ونحن بحاجة إلى أفضل الأشخاص للمشاركة في ذلك”.

وتطور الوحدة، وأعضاؤها من الجنود الشباب المختارين بعناية، أدوات جمع المعلومات المخابراتية وتديرها وغالبا ما يتم تشبيهها بوكالة الأمن القومي الأمريكية.

وفي بيان عام نادر عن أنشطة الوحدة، قال الجيش الإسرائيلي في عام 2018 إنه ساعد في إحباط هجوم جوي من قبل تنظيم الدولة الإسلامية على دولة غربية. وفي ذلك الوقت، قال الجيش إن عمليات الوحدة تتراوح من جمع المعلومات الاستخباراتية والدفاع الالكتروني إلى “الهجمات والضربات التكنولوجية”.

وذكرت تقارير أن الوحدة 8200 شاركت في هجوم ستوكسنت الذي عطل أجهزة الطرد المركزي النووية الإيرانية رغم عدم إعلان الجيش الإسرائيلي لمشاركته في الهجوم. وشاركت الوحدة أيضا في سلسلة من العمليات البارزة الأخرى خارج إسرائيل.