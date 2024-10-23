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إعدام أربعة أشخاص في إيران على خلفية بيع مشروبات كحولية مغشوشة

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أعلن القضاء في إيران الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام في أربعة أشخاص دينوا بتهمة بيع مشروبات كحولية مغشوشة تسببت بوفاة 17 شخصا العام الماضي.

وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية “تمّ تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة مدانين في قضية التسمّم الناتج عن استهلاك مشروبات كحولية، في السجن المركزي في كرج” غرب طهران.

وحكم على المتّهمين الأربعة بالإعدام في أيلول/سبتمبر 2023 لادانتهم ببيع مشروبات كحولية مغشوشة تسببت بوفاة 17 شخصا على الأقل ودخول 190 آخرين الى المستشفى لتلقي العلاج في محافظة ألبرز التي تتبع لها كرج.

وبحسب منظمات حقوقية منها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإيران هي الدولة الثانية في العالم من حيث عدد الإعدامات المنفذة سنويا بعد الصين.

وحظرت البلاد إنتاج المشروبات الكحولية واستهلاكها عقب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. ومنذ ذلك الحين، انتشرت المشروبات المهرّبة والمقلّدة في السوق السوداء، حيث يُضاف الميثانول في أحيان كثيرة إلى المشروبات كبديل أرخص من الإيثانول.

وغالبا ما ترد أنباء في وسائل الإعلام المحلية عن حالات تسمّم قاتل بالمشروبات الكحولية. وأفادت السلطات الإيرانية في الفترة الأخيرة عن وفاة 40 شخصا وإصابة المئات جراء استهلاك مشروبات كهذه في شمال البلاد.

وأعلنت السلطات توقيف خمسة أشخاص في هذه القضية، يواجه أربعة منهم تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام.

أب/كام/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية