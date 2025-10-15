The Swiss voice in the world since 1935
إعدام ثلاثة رجال بتهمة السطو المسلح في إيران

أعدمت إيران الأربعاء ثلاثة رجال أدينوا بارتكاب جرائم سطو مسلح، لا سيما في العاصمة طهران، وفق موقع السلطة القضائية.

تُطبّق إيران عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم، وتنفذ أعلى عدد من عمليات الإعدام بعد الصين، وفق منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية. 

وأفاد موقع ميزان أونلاين أن عقوبة الإعدام شنقا “نُفّذت صباح الأربعاء بحق ثلاثة لصوص ارتكبوا جرائم سطو مسلح في طهران ومدن أخرى”.

وأوضحت السلطة القضائية أنهم أُدينوا بتهمة “الحرابة”، مشيرةً إلى أن الرجال الثلاثة ارتكبوا 14 جريمة سطو في نيسان/أبريل 2024.

في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام ستة أشخاص أُدينوا بشن هجمات “إرهابية” في محافظة خوزستان الجنوبية.

