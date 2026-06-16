إعدام شخصين في إيران على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة (القضاء)

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أعدمت السلطات الإيرانية رجلين الثلاثاء دينا على خلفية دورهما في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بلغت ذروتها في كانون الثاني/يناير.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية بأنه “تم تنفيذ حكمي الإعدام بحق جواد زمانی وأبو الفضل ساعدي، وهما زعيمان مسلّحان، لمحاولة الانقلاب في كانون الثاني/يناير 2026”.

وتم تنفيذ عمليتي الإعدام بعد إدانتهما بتهمتي “المحاربة” و”الإفساد في الأرض”، وهما تهمتان يُعاقَب عليهما بالإعدام في إيران.

وقال الموقع إنهما دينا بـ”التدمير المتعمّد لممتلكات عامّة وخاصّة بنية مواجهة المنظومة في جمهورية إيران الإسلامية”.

كثّفت طهران في الأسابيع الأخيرة عمليات الإعدام بحق أشخاص دينوا بالتحرّك لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين بدأتا حربا على إيران في 28 شباط/فبراير، أشعلت منطقة الشرق الأوسط.

وتوصّل الجانبان الاثنين إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما.

واستهدفت العديد من عمليات الإعدام هذه أشخاصا على صلة بالاحتجاجات التي اندلعت قبل الحرب والتي وصفتها السلطات الإيرانية بأنها “أعمال شغب بتحريض خارجي”.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميا بعد الصين من حيث عدد الإعدامات المنفّذة، وفق منظمات حقوقية.

وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن إيران أعدمت 40 شخصا على الأقل بينهم 18 متظاهرا، منذ مطلع العام 2026.

رخ/لين/ملك